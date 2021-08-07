Шишкина: «Грустно, что нет гимна и флага. Что у меня последняя Олимпиада»

Российская синхронистка Алла Шишкина, выигравшая золото в группах на Олимпиаде в Токио, поделилась эмоциями от награждения.

«Грустно, что нет гимна и флага. Что у меня последняя Олимпиада. И что нет на пьедестале нашей девятой. Она тоже должна быть с медалью», — сказала Шишкина.

Российские спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований. Второе место заняла сборная Китая (193,5310 балла), на третьем месте — Украина (190,3018).