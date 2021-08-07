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Шишкина: «Грустно, что нет гимна и флага. Что у меня последняя Олимпиада»

15:55
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Российская синхронистка Алла Шишкина, выигравшая золото в группах на Олимпиаде в Токио, поделилась эмоциями от награждения.

«Грустно, что нет гимна и флага. Что у меня последняя Олимпиада. И что нет на пьедестале нашей девятой. Она тоже должна быть с медалью», — сказала Шишкина.

Российские спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований. Второе место заняла сборная Китая (193,5310 балла), на третьем месте — Украина (190,3018).

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Артем Калинин все материалы автора

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