Шишкина: «Грустно, что нет гимна и флага. Что у меня последняя Олимпиада»
15:55
Российская синхронистка Алла Шишкина, выигравшая золото в группах на Олимпиаде в Токио, поделилась эмоциями от награждения.
«Грустно, что нет гимна и флага. Что у меня последняя Олимпиада. И что нет на пьедестале нашей девятой. Она тоже должна быть с медалью», — сказала Шишкина.
Российские спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований. Второе место заняла сборная Китая (193,5310 балла), на третьем месте — Украина (190,3018).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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