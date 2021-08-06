Сборная России по синхронному плаванию показала лучший результат в технической программе на Олимпиаде
Сборная России по синхронному плаванию показала лучший результат по итогам технической программы на Олимпиаде в Токио.
В составе российской команды выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Спортсменки набрали 97,2979 балла.
Второе место заняла сборная Китая (96,2310 балла), на третьей строчке — команда Украины (94,2685).
Завтра, 7 августа состоится выступление в произвольной программе, по итогам которого будет разыгран комплект медалей. Начало — в 13.30 (мск).
Синхронное плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Группы
Техническая программа
1. Россия (Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина) — 97,2979
2. Китай — 96,2310
3. Украина — 94,2685
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