Сборная России по синхронному плаванию показала лучший результат в технической программе на Олимпиаде

Сборная России по синхронному плаванию показала лучший результат по итогам технической программы на Олимпиаде в Токио.

В составе российской команды выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Спортсменки набрали 97,2979 балла.

Второе место заняла сборная Китая (96,2310 балла), на третьей строчке — команда Украины (94,2685).

Завтра, 7 августа состоится выступление в произвольной программе, по итогам которого будет разыгран комплект медалей. Начало — в 13.30 (мск).

Синхронное плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Группы

Техническая программа

1. Россия (Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина) — 97,2979

2. Китай — 96,2310

3. Украина — 94,2685