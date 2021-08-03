Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли квалификацию по итогам двух программ Олимпиады
15:29
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина по итогам двух программ в квалификации Олимпиады показали лучший результат. В произвольной программе россиянки показали результат 97,9000 балла, в технической — 97,1079 балла, сумма составила 195,0079 балла.
На втором месте оказались китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (191,7832 балла). Финал пройдет завтра, 4 августа.
Синхронное плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Дуэты
Техническая программа
1. Россия (Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина) — 195,0079
2. Китай — 191,7832
3. Украина — 188,7953
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