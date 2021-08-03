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Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли квалификацию по итогам двух программ Олимпиады

15:29
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Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина по итогам двух программ в квалификации Олимпиады показали лучший результат. В произвольной программе россиянки показали результат 97,9000 балла, в технической — 97,1079 балла, сумма составила 195,0079 балла.

На втором месте оказались китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (191,7832 балла). Финал пройдет завтра, 4 августа.

Синхронное плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Дуэты

Техническая программа

1. Россия (Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина) — 195,0079

2. Китай — 191,7832

3. Украина — 188,7953

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Виктория Кравченко все материалы автора

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