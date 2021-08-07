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Российская синхронистка Шишкина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде

15:12
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Российская синхронистка Алла Шишкина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио.

«Спасибо всем болельщикам за поддержку. Спасибо нашим семьям и нашей стране!» — сказала Шишкина.

Сегодня, 7 августа Шишкина стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России на Играх в Японии. Это золото стало для нее третьим в карьере на Олимпиадах.

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Артем Калинин все материалы автора

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