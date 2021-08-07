Российская синхронистка Шишкина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде
15:12
Российская синхронистка Алла Шишкина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио.
«Спасибо всем болельщикам за поддержку. Спасибо нашим семьям и нашей стране!» — сказала Шишкина.
Сегодня, 7 августа Шишкина стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России на Играх в Японии. Это золото стало для нее третьим в карьере на Олимпиадах.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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