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Ромашина назвала золотую медаль Олимпиады в Токио самой тяжелой в карьере

16:15
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Российская синхронистка Светлана Ромашина поделилась эмоциями от завоевания золота на Олимпиаде в Токио в дуэте со Светланой Колесниченко. Спортсменка первой в истории стала 6-кратной олимпийской чемпионкой в своем виде.

— Можно ли сказать, что эта самая тяжелая золотая медаль из всех, что у вас есть в карьере?

— Можно сказать, что так.

— При этом она делает вас, Светлана Алексеевна, самой титулованной синхронисткой в мире.

— Меня уже давно все Светланой Алексеевной называют в команде.

— Быть самой титулованной в мире синхронисткой — что это значит?

— Понятное дело, что мне приятно. Мне будет это льстить. Если я скажу, что я этого не замечаю, не чувствую, это будет неправдой. Понятное дело, что мне это нравится, но прежде всего, лично для меня речь идет не шестой медали, а о золотой медали, которая наконец-таки появилась. К сожалению, я уже там говорила об этом, но повторюсь, что это медаль моей семьи. Это медаль моей дочери, медаль моего мужа, которые сейчас болели за меня, переживают, смотрят. Такая медаль, когда семья — самое дорогое, — сказала Ромашина.

Ромашина и Колесниченко набрали 195,9079 балла в финале. Второе место — у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499), на третьей строчке — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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