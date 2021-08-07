Олимпиада
Токио-2020
Синхронное плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Синхронное плавание

Ромашина: «Готовились искупать Покровскую, но пока только обрызгали водой»

15:50
Теги:

Российская синхронистка Светлана Ромашина, выигравшая золото в группах на Олимпиаде в Токио, поделилась эмоциями от награждения.

«Очень хотели, готовились искупать Татьяну Николаевну (Покровскую, главный тренер сборной России. — Прим. «СЭ»). Но она просила не купать ее. Думаю, еще исправим этот момент. Только обрызгали водой пока», — сказала Ромашина.

Российские спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований. Второе место заняла сборная Китая (193,5310 балла), на третьем месте — Украина (190,3018).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Читайте также

Волейбол на Олимпиаде, мужчины: финал Россия — Франция, расписание и результаты 7 августа
Олимпиада-2020: Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете
Слезы гимнастки Дины Авериной после оглашения результатов в финале Олимпиады
«Арину конкретно придерживали, оценки были необъективны». Судья по художественной гимнастике — о сенсации на Олимпиаде в Токио
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события