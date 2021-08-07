Ромашина: «Готовились искупать Покровскую, но пока только обрызгали водой»
15:50
Российская синхронистка Светлана Ромашина, выигравшая золото в группах на Олимпиаде в Токио, поделилась эмоциями от награждения.
«Очень хотели, готовились искупать Татьяну Николаевну (Покровскую, главный тренер сборной России. — Прим. «СЭ»). Но она просила не купать ее. Думаю, еще исправим этот момент. Только обрызгали водой пока», — сказала Ромашина.
Российские спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований. Второе место заняла сборная Китая (193,5310 балла), на третьем месте — Украина (190,3018).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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