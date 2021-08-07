Ромашина: «Готовились искупать Покровскую, но пока только обрызгали водой»

Российская синхронистка Светлана Ромашина, выигравшая золото в группах на Олимпиаде в Токио, поделилась эмоциями от награждения.

«Очень хотели, готовились искупать Татьяну Николаевну (Покровскую, главный тренер сборной России. — Прим. «СЭ»). Но она просила не купать ее. Думаю, еще исправим этот момент. Только обрызгали водой пока», — сказала Ромашина.

Российские спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований. Второе место заняла сборная Китая (193,5310 балла), на третьем месте — Украина (190,3018).