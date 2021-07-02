Песков: «МОК официально признали медведя символом России, это тоже неплохо»
13:22
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о запрете российским синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх в Токио.
«Есть определенные решения МОК (Международного олимпийского комитета), их нужно выполнять. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны: в МОК официально признали медведя символом России, это тоже неплохо», — сказал Песков журналистам.
Из-за санкций ВАДА российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).
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