Коротышкин считает, что российские синхронистки могут достичь успеха на Олимпиаде даже голышом
Серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Евгений Коротышкин отреагировал на запрет изображения медведя на купальниках синхронисток.
«Может ли резкая смена дизайна повлиять на спортсменок перед Олимпиадой? Костюмы для выступления у синхронисток действительно очень важны, — приводит слова Коротышкина «Газета.Ru». — Они всю программу строят очень тщательно, следят, чтобы образ полностью передавал стилистику выступления — и музыка тщательно подбирается, и костюмы.
Как они говорят, это артистическое плавание. Они действительно артистки и должны выступать в красочных костюмах — таких, которые делают шоу. Поэтому немного непонятна ситуация с этим строгим запретом на изображение медведя.
Однако я думаю, что на успехи России не повлияет даже тот факт, если их заставят выступать голыми. Девчонки умеют выступать даже в таких сложных ситуациях, когда им выключают музыку. У них музыка играет в голове. Они отрабатывают все на счет, и синхронизация настолько высока, что даже если им закроют глаза и выключат музыку, они все равно выступят на Играх лучше всех».
Из-за санкций сборная России будет выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов РФ.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/01/n_16183562.shtml
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