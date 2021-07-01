Губерниев отреагировал на решение запретить использование медведя на купальнике синхронисток
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал запрет на изображение медведя на купальниках российских синхронисток.
«Им еще нужно запретить улыбаться Светлане Ромашиной, она тоже ассоциируется с Россией. С 1998 года наша группа не знает поражений. Наши синхронистки — это символ Российского спорта, это люди, которые оправляются на олимпиаду исключительно за победой. Я как комментатор синхронного плавания, хочу сказать, что команда будет готова невероятно сильно. Никакие запреты и враги не сломят нас. Тренеры у нас великолепные, с нашей команды нужно брать пример всем. Меняется наше поколение, но неизменным остается одно — максимальный результат. Я очень хочу, чтобы Светлана Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой. Я не сомневаюсь, что так и будет», — сказал Губерниев «СЭ».
Из-за санкций сборная России будет выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов РФ.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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