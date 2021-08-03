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Греческие синхронистки не выступят в командном турнире Олимпиады из-за коронавируса

11:06
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Сборная Греции снялась с участия в командном турнире по синхронному плаванию на Олимпиаде в Токио из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Греции.

«НОК Греции сообщает, что после проведенного тестирования в команде по синхронному плаванию были обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Все трое спортсменов, у которых нет явных симптомов, покинут Олимпийскую деревню и будут находиться в карантинной гостинице. Эта команда с первого дня пребывания не вступала в контакт с другими членами греческой делегации. Греция не будет представлена в командных соревнованиях по синхронному плаванию», — говорится в сообщении.

2 августа стало известно о положительном тесте на коронавирус у греческой спортсменки. НОК отметил, что тогда тесты остальных атлетов были отрицательными.

Дополнительная информация:

https://hoc.gr/el/node/3157

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