Журова про слова американца Мерфи: «Парень на эмоциях сказал, что первое в голову пришло»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова американского пловца Райана Мерфи о том, что не все спортсмены чистые.

«Он уже взял их обратно. Вы видели, что Женя написал в своем инстаграме, что Райан не имел ввиду ничего против него, что это он был на эмоциях, — сказала Журова в интервью МИЦ «Известия». — Понятно, что его подогрели информационно до этого. Поэтому парень на эмоциях сказал, что первое в голову пришло, к сожалению. Потом, правда, подумал, что обвинять олимпийского чемпиона в нечестности, хотя они были в этом уверены, это тоже некорректно. Здравый смысл восторжествовал. Так сложилось, что им еще вместе выступать, он взял свои слова обратно. Он говорил, что в целом есть вопросы к допингу в плаванье, не только к русским.

Смотрите, сколько эта компания против нас ведется? Если все законы, которые касаются допинга называются, условно, Родченкова и так далее. Американцы, правда, просто подогрели спортсменов. Поэтому в любом проигрыше они начинают винить Россию. Не Японию же им обвинять, да? Понятно, что это, к сожалению, найдет благодатную почву в комментариях, в лайках у их болельщиков и подписчиков. Если даже какая-то информация в Америке по поводу обвинения россиян в допинге появляется, то, когда наших спортсменов оправдывают, никакой информации, я уверенна, не доходит до широких масс.

То есть у них есть только первая информация, что у русских есть проблемы с допингом. Когда получается, что обвинили необоснованно и спортивный арбитражный суд это доказывает, то эту информацию никто не печатает. Поэтому у них складывается неверное впечатление о всей ситуации, которая у нас в стране, и какие шаги сделаны в борьбе против допинга".

Напомним, Мерфи после соревнований сказал следующее: «Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым». Это вызвало волну обсуждений, а пловец получил долю критики.

Позже он пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил об общей ситуации в плавании.

Рылов также поставил точку в этой истории, заявив, что произошло простое недопонимание.