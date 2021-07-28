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Жилкин прошел в полуфинал на дистанции 200 м комплексом, Ступин выбыл в квалификации

14:26

Россиянин Андрей Жилкин смог пройти в полуфинал квалификации Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексом. Он вышел в полуфинал с 14-м результатом.

Еще один россиянин — Максим Ступин — показал только 29-е место.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м комплекс

Предварительные заплывы

1. Майкл Эндрю (США) — 1.56,40

2. Жереми Депланш (Швейцария) — 1.56,89

3. Льюис Кларберт (Новая Зеландия) — 1.57,27

14. Андрей Жилкин (Россия) — 1.57,94

29. Максим Ступин (Россия) — 1.59,39

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события