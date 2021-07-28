Жилкин прошел в полуфинал на дистанции 200 м комплексом, Ступин выбыл в квалификации
14:26
Россиянин Андрей Жилкин смог пройти в полуфинал квалификации Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексом. Он вышел в полуфинал с 14-м результатом.
Еще один россиянин — Максим Ступин — показал только 29-е место.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м комплекс
Предварительные заплывы
1. Майкл Эндрю (США) — 1.56,40
2. Жереми Депланш (Швейцария) — 1.56,89
3. Льюис Кларберт (Новая Зеландия) — 1.57,27
14. Андрей Жилкин (Россия) — 1.57,94
29. Максим Ступин (Россия) — 1.59,39
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