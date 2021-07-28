Японская пловчиха Охаси выиграла второе золото на домашней Олимпиаде в Токио
05:56
Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 метров комплексом.
Для Охаси это золото стало вторым на домашних Играх. 25 июля она стала олимпийской чемпионкой на дистанции 400 метров комплексом. Охаси принесла Японии 11-е золото на Олимпиаде.
Серебро на дистанции 200 метров комплексом завоевала американка Алекс Уолш, бронзовая медаль — у ее соотечественницы Кейт Дугласс.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
200 м комплекс
Финал
1. Юи Охаси (Япония) — 2.08,52
2. Алекс Уолш (США) — 2.08,65
3. Кэйт Дугласс (США) — 2.09,04
4. Эбби Вуд (Великобритания) — 2.09,15
5. Юй Итин (Китай) — 2.09,57
6. Сидни Пикрем (Канада) — 2.10,05
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