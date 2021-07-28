Японская пловчиха Охаси выиграла второе золото на домашней Олимпиаде в Токио

Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 метров комплексом.

Для Охаси это золото стало вторым на домашних Играх. 25 июля она стала олимпийской чемпионкой на дистанции 400 метров комплексом. Охаси принесла Японии 11-е золото на Олимпиаде.

Серебро на дистанции 200 метров комплексом завоевала американка Алекс Уолш, бронзовая медаль — у ее соотечественницы Кейт Дугласс.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

200 м комплекс

Финал

1. Юи Охаси (Япония) — 2.08,52

2. Алекс Уолш (США) — 2.08,65

3. Кэйт Дугласс (США) — 2.09,04

4. Эбби Вуд (Великобритания) — 2.09,15

5. Юй Итин (Китай) — 2.09,57

6. Сидни Пикрем (Канада) — 2.10,05