Японка Охаси завоевала золотую медаль Олимпиады в заплыве на дистанции 400 метров комплексом
05:31
Японка Юи Охаси завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на дистанции 400 метров комплексом.
Японка показала результат 4.32,08. Серебро у американки Эммы Уэйант (4.32,76), замкнула тройку ее соотечественница Хэйли Фликингер (4.34,90).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
400 м комплекс
Финал
1. Юи Охаси (Япония) — 4.32,08
2. Эмма Уэйант (США) — 4.32,76
3. Хэйли Фликингер (США) — 4.34,90
4. Мирейя Бельмонте (Испания) — 4.35,13
5. Катинка Хоссу (Венгрия) — 4.35,98
6. Виктория Михальвари-Фаркаш (Венгрия) — 4.37,75
7. Эйми Уилмотт (Великобритания) — 4.38,30
8. Илария Кузинато (Италия) — 4.40,65
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю