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Японка Охаси завоевала золотую медаль Олимпиады в заплыве на дистанции 400 метров комплексом

05:31

Японка Юи Охаси завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 на дистанции 400 метров комплексом.

Японка показала результат 4.32,08. Серебро у американки Эммы Уэйант (4.32,76), замкнула тройку ее соотечественница Хэйли Фликингер (4.34,90).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

400 м комплекс

Финал

1. Юи Охаси (Япония) — 4.32,08

2. Эмма Уэйант (США) — 4.32,76

3. Хэйли Фликингер (США) — 4.34,90

4. Мирейя Бельмонте (Испания) — 4.35,13

5. Катинка Хоссу (Венгрия) — 4.35,98

6. Виктория Михальвари-Фаркаш (Венгрия) — 4.37,75

7. Эйми Уилмотт (Великобритания) — 4.38,30

8. Илария Кузинато (Италия) — 4.40,65

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Сергей Разин все материалы автора

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