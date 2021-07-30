В Сети разнесли американца Мерфи после слов о допинге: «Получил от Рылова в рыло и обтекай молча»

В Сети активно обсуждают слова американского пловца Райана Мерфи, сказанные после финального заплыва на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров на спине. Первым в этом заплыве стал россиянин Евгений Рылов. Мерфи финишировал вторым, замкнул тройку британец Люк Гринбенк.

Мерфи после соревнований сказал следующее: «Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым».

Позже он пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил об общей ситуации в плавании.

Рылов также прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что он категорически против допинга, и согласился с Мерфи по поводу того, что в общем такая проблема существует. После он оставил комментарий в своем Instagram по поводу произошедшего.

Болельщики в комментариях ринулись на защиту российского пловца. Многие написали о том, что американцы сами погрязли в допинге и терапевтических исключениях.

Комментарии читателей «СЭ»

Sandberg: «... я не подозреваю Евгения... При этом я верю, что в плавании есть допинг. Учитывая, что Мерфи мало волнуют приплывшие позади него, он сам того не желая, записал себя в допингеры».

Cray: «Черт, этот Американец и Британец. Мерзкие. Люди. На фарме сидит вся легкая атлетика США многие годы. Когда-нибудь их всех поймают».

Vizioso: «Этот господин, похоже, проиграл еще до финала, прокручивая в голове сценарий того, как уступает грязным русским, вместо того, чтобы сконцентрироваться на себе».

Упертый русский: «Смешной пиндосский неудачник! Крокодиловы слезы пиндоса — это всегда приятно!»

Барсук Птица Гордая: «Вот пропитар! Фелпс был чистый? Как бы не так! Но его никто не укоряет. Он же из исключительной страны. Где можно терапевтические исключения давать всем поголовно!»

Кира Иванова: «Хоть сам понял что сказал, Райан Морфий? Получил от Рылова в рыло и обтекай молча, в следующий раз смажь спину салом, глядишь и поплывешь быстрей...»

rrr ufa: «Сказать козел — ничего не сказать. Поинтересуйся, сколько раз допинг-офицеры приходили к Жене. Если ты вообще знаешь, кто они такие и хотя бы раз видел. А проигрывать надо уметь...»

РомановаМ: «Странно, что не сразу после первой медали. Я уж, было, подумала, что что-то не так в западном мире».

absentRUneta: «Подлые ушлепки. У самих все на терапевтических исключениях. Братья Вильямс вообще на тяжелых наркотиках сидели. Молчали бы уж лучше».

Venitu: «Если бы не государственная программа терапевтических исключений в США, не осталось бы вообще конкурентоспособных спортсменов».

Несвин: «Пиндосы и англосаксы все никак не угомонятся. Вот уж действительно мерзость и подлость у них в крови. Не умеют достойно проигрывать и не хотят это признавать».

hovawart645: «Их пендосский допинг, конечно, отличается от всех других! Как можно это не понимать?! Почти все их национальные герои — от Армстронга и Мэрион Джонс до сестренок Уильямс и Байлз — все на химии! Чем больше англосаксы плачут и беснуются, тем более радостно!»