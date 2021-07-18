В Госдуме отреагировали на допуск российских пловцов на Олимпиаду-2020

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал снятие временного отстранения с Вероники Андрусенко и Александра Кудашева перед Олимпиадой в Токио.

«Радостно, что наши спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Токио, — сказал корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Очень странно, что отстранение последовало прям перед Олимпиадой. Ситуация длилась всего пять дней. Зачем лишний раз трогать профессионалов, у них же подготовку к важнейшему моменту в их жизни. Это могла быть провокация. На основании чего появились вопросы к спортсменам, если в итоге ничего не нашли. Это лишний стресс прям перед очень важными соревнованиями. Большие молодцы, что отстояли свою позицию. Поздравляю спортсменов и федерацию с этим успехом. Надеюсь, что это ситуация придаст им дополнительную мотивацию показать свой уровень на Олимпиаде. Сейчас нужно выдохнуть и сосредоточиться на выступлении».

Решение об отстранении Андрусенко и Кудашева было принято на основании данных, предоставленных ВАДА.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.