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Тренер Рылова: «Я бы расстроился, если бы он приплыл к финишу не с золотом»

09:11
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Андрей Шишин, тренер российского пловца Евгения Рылова прокомментировал завоевание своим подопечным золота Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине.

«Я бы, конечно, расстроился, если бы Женька приплыл к финишу не с золотом, а с серебром. Все-таки на обеих дистанциях на спине он отобрался в Токио первым номером. Могу точно сказать: готовить один из этих видов нам было бы значительно проще. Так что в этом отношении мы с Рыловым постоянно ходим по краю. Но пока получается», — заявил Шишин RT.

Еще один россиянин Климент Колесников стал вторым, отстав на 0,02 с.

Напомним, впервые с 1996 года российские олимпийцы выиграли золото в плавании. В последний раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда первыми стали Александр Попов и Денис Панкратов.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/889464-shishin-rylov-zoloto-oi

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