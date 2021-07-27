Саламатина стала 12-й в полуфинальном заплыве на 200 метров вольным стилем на Олимпиаде
04:36
Австралийкая Ариана Титмус показала лучший результат в полуфинальном заплыве на 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх. Ее результат — 1.54,82.
Россиянка Валерия Саламатина показала 12-й результат и не смогла выйти в финал.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Плавание
Женщины
200 м в/с
Полуфиналы
1. Ариана Титмус (Австралия) — 1.54,82
2. Шивен Хоги (Гонконг) — 1.55,16
3. Кэйти Ледеки (США) — 1.55,34
15. Валерия Саламатина (Россия) — 1.58,98
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