Саламатина стала 12-й в полуфинальном заплыве на 200 метров вольным стилем на Олимпиаде

Австралийкая Ариана Титмус показала лучший результат в полуфинальном заплыве на 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх. Ее результат — 1.54,82.

Россиянка Валерия Саламатина показала 12-й результат и не смогла выйти в финал.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Плавание

Женщины

200 м в/с

Полуфиналы

1. Ариана Титмус (Австралия) — 1.54,82

2. Шивен Хоги (Гонконг) — 1.55,16

3. Кэйти Ледеки (США) — 1.55,34

15. Валерия Саламатина (Россия) — 1.58,98