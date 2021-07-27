Садовый: «Если Ефимова выступит на следующей Олимпиаде, это будет подвиг»

Трехкратный Олимпийский чемпион Евгений Садовый высказался о пятом месте Юлии Ефимовой на 100-метровке брассом на Олимпиаде и прокомментировал медали Евгения Рылова и Климента Колесникова.

«И Евгений, и Климент очень интересные парни, даже никому не отдам предпочтения, у обоих огромное стремление к результату.

Побеждает, как правило, сильнейший. Была интрига — Климент первым шел после 50 метров, было очень интересно за этим наблюдать. Превзошел ли Рылов Колесникова в тактике? Возможно, сказалось то, что у Евгения чуть больше опыта, чем у Климента.

У Ефимовой сказывается возраст. Если она выступит на следующей Олимпиаде, это будет подвиг», — цитирует Садового Metaratings.ru.

Рылов выиграл первое золото России в плавании на Олимпиадах за 25 лет. Он опередил Климента Колесникова на 0,02 секунды.