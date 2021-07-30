Рылов завоевал два золота на Олимпиаде в Токио и вошел в число великих российских пловцов

Российский пловец Евгений Рылов выиграл второе золото Олимпийских игр в Токио, победив в финальном заплыве на 200 метров на спине.

Он прервал американскую гегемонию на этой дистанции, которая продолжалась 29 лет. В последний раз спортсмены из США не брали золото на 200-метровке на спине в Барселоне, когда лучшим оказался испанец Мартин Лопес-Суберо. Две победы одержал Роланд Маттес из ГДР, по одной — немец Эрнст Хоппенберг, венгр Шандор Владар и советский спортсмен Игорь Полянский.

Все олимпийские чемпионы на дистанции 200 метров на спине:

Год Город Чемпион Страна 1900 Париж Эрнст Хоппенберг Германия 1964 Токио Джед Граф США 1968 Мехико Роланд Маттес ГДР 1972 Мюнхен Роланд Маттес ГДР 1976 Монреаль Джон Нэйбер США 1980 Москва Шандор Владар Венгрия 1984 Лос-Анджелес Рик Кэйри США 1988 Сеул Игорь Полянский СССР 1992 Барселона Мартин Лопес-Суберо Испания 1996 Атланта Брэд Бриджуотер США 2000 Сидней Ленни Крайзельбург США 2004 Афины Аарон Пирсол США 2008 Пекин Райан Лохте США 2012 Лондон Тайлер Клэри США 2016 Рио-де-Жанейро Райан Мерфи США 2021 Токио Евгений Рылов Россия

Рылов оказался в элитной компании отечественных спортсменов, выигравших больше одной личной дисциплины на Олимпиадах. По два золота есть в активе Евгения Садового и Дениса Панкратова, три у Владимира Сальникова, четыре — у великого «Царя воды» Александра Попова.

Советские и российские пловцы, выигравшие больше одного золота в личных олимпийских видах:

Спортсмен Год Дистанции Победы Александр Попов 1992 50 м, вольный 4 1992 100 м, вольный 1996 50 м, вольный 1996 100 м, вольный Владимир Сальников 1980 400 м, вольный 3 1980 1500 м, вольный 1988 1500 м, вольный Евгений Садовый 1992 200 м, вольный 2 1992 400 м, вольный Денис Панкратов 1996 100 м, баттерфляй 2 1996 200 м, баттерфляй Евгений Рылов 2021 100 м, спина 2 2021 200 м, спина

Однако стать чемпионом одних Игр на дистанциях 100 и 200 метров одним стилем ранее получалось только у короля баттерфляя в Атланте Дениса Панкратова. Всего в истории Олимпиад фиксировалось 18 случаев подобного доминирования в дисциплине. 10 раз отличались американцы, восемь — представители других стран. Теперь Рылов оказался в компании Панкратова, голландца Питера ванд ен Хугенбанда и итальянца Доменико Фиорованти. По два дубля оформляли немецкий спинист Роланд Маттес и японский брассист Косуке Китадзима.

Спортсмены не из США, которые выиграли золото на дистанциях 100 и 200 метров одним стилем на одной Олимпиаде:

Год Город Стиль Спортсмен Страна 1968 Мюнхен Спина Роланд Маттес ГДР 1972 Мюнхен Спина Роланд Маттес ГДР 1996 Афины Баттерфляй Денис Панкратов Россия 2000 Сидней Вольный Питер ван ден Хугенбанд Голландия 2000 Сидней Брасс Доменико Фиорованти Италия 2004 Афины Брасс Косуке Китадзима Япония 2008 Пекин Брасс Косуке Китадзима Япония 2021 Токио Спина Евгений Рылов Россия

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 30 июля //

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