Рылов завоевал два золота на Олимпиаде в Токио и вошел в число великих российских пловцов
Российский пловец Евгений Рылов выиграл второе золото Олимпийских игр в Токио, победив в финальном заплыве на 200 метров на спине.
Он прервал американскую гегемонию на этой дистанции, которая продолжалась 29 лет. В последний раз спортсмены из США не брали золото на 200-метровке на спине в Барселоне, когда лучшим оказался испанец Мартин Лопес-Суберо. Две победы одержал Роланд Маттес из ГДР, по одной — немец Эрнст Хоппенберг, венгр Шандор Владар и советский спортсмен Игорь Полянский.
Все олимпийские чемпионы на дистанции 200 метров на спине:
|
Год
|
Город
|
Чемпион
|
Страна
|
1900
|
Париж
|
Эрнст Хоппенберг
|
Германия
|
1964
|
Токио
|
Джед Граф
|
США
|
1968
|
Мехико
|
Роланд Маттес
|
ГДР
|
1972
|
Мюнхен
|
Роланд Маттес
|
ГДР
|
1976
|
Монреаль
|
Джон Нэйбер
|
США
|
1980
|
Москва
|
Шандор Владар
|
Венгрия
|
1984
|
Лос-Анджелес
|
Рик Кэйри
|
США
|
1988
|
Сеул
|
Игорь Полянский
|
СССР
|
1992
|
Барселона
|
Мартин Лопес-Суберо
|
Испания
|
1996
|
Атланта
|
Брэд Бриджуотер
|
США
|
2000
|
Сидней
|
Ленни Крайзельбург
|
США
|
2004
|
Афины
|
Аарон Пирсол
|
США
|
2008
|
Пекин
|
Райан Лохте
|
США
|
2012
|
Лондон
|
Тайлер Клэри
|
США
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Райан Мерфи
|
США
|
2021
|
Токио
|
Евгений Рылов
|
Россия
Рылов оказался в элитной компании отечественных спортсменов, выигравших больше одной личной дисциплины на Олимпиадах. По два золота есть в активе Евгения Садового и Дениса Панкратова, три у Владимира Сальникова, четыре — у великого «Царя воды» Александра Попова.
Советские и российские пловцы, выигравшие больше одного золота в личных олимпийских видах:
|
Спортсмен
|
Год
|
Дистанции
|
Победы
|
Александр Попов
|
1992
|
50 м, вольный
|
4
|
|
1992
|
100 м, вольный
|
|
|
1996
|
50 м, вольный
|
|
|
1996
|
100 м, вольный
|
|
Владимир Сальников
|
1980
|
400 м, вольный
|
3
|
|
1980
|
1500 м, вольный
|
|
|
1988
|
1500 м, вольный
|
|
Евгений Садовый
|
1992
|
200 м, вольный
|
2
|
|
1992
|
400 м, вольный
|
|
Денис Панкратов
|
1996
|
100 м, баттерфляй
|
2
|
|
1996
|
200 м, баттерфляй
|
|
Евгений Рылов
|
2021
|
100 м, спина
|
2
|
|
2021
|
200 м, спина
|
Однако стать чемпионом одних Игр на дистанциях 100 и 200 метров одним стилем ранее получалось только у короля баттерфляя в Атланте Дениса Панкратова. Всего в истории Олимпиад фиксировалось 18 случаев подобного доминирования в дисциплине. 10 раз отличались американцы, восемь — представители других стран. Теперь Рылов оказался в компании Панкратова, голландца Питера ванд ен Хугенбанда и итальянца Доменико Фиорованти. По два дубля оформляли немецкий спинист Роланд Маттес и японский брассист Косуке Китадзима.
Спортсмены не из США, которые выиграли золото на дистанциях 100 и 200 метров одним стилем на одной Олимпиаде:
|
Год
|
Город
|
Стиль
|
Спортсмен
|
Страна
|
1968
|
Мюнхен
|
Спина
|
Роланд Маттес
|
ГДР
|
1972
|
Мюнхен
|
Спина
|
Роланд Маттес
|
ГДР
|
1996
|
Афины
|
Баттерфляй
|
Денис Панкратов
|
Россия
|
2000
|
Сидней
|
Вольный
|
Питер ван ден Хугенбанд
|
Голландия
|
2000
|
Сидней
|
Брасс
|
Доменико Фиорованти
|
Италия
|
2004
|
Афины
|
Брасс
|
Косуке Китадзима
|
Япония
|
2008
|
Пекин
|
Брасс
|
Косуке Китадзима
|
Япония
|
2021
|
Токио
|
Спина
|
Евгений Рылов
|
Россия
Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 30 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр
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