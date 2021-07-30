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Рылов завоевал два золота на Олимпиаде в Токио и вошел в число великих российских пловцов

10:28
Евгений Рылов. Фото AFP
Евгений Рылов. Фото AFP
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Российский пловец Евгений Рылов выиграл второе золото Олимпийских игр в Токио, победив в финальном заплыве на 200 метров на спине.

Он прервал американскую гегемонию на этой дистанции, которая продолжалась 29 лет. В последний раз спортсмены из США не брали золото на 200-метровке на спине в Барселоне, когда лучшим оказался испанец Мартин Лопес-Суберо. Две победы одержал Роланд Маттес из ГДР, по одной — немец Эрнст Хоппенберг, венгр Шандор Владар и советский спортсмен Игорь Полянский.

Все олимпийские чемпионы на дистанции 200 метров на спине:

Год

Город

Чемпион

Страна

1900

Париж

Эрнст Хоппенберг

Германия

1964

Токио

Джед Граф

США

1968

Мехико

Роланд Маттес

ГДР

1972

Мюнхен

Роланд Маттес

ГДР

1976

Монреаль

Джон Нэйбер

США

1980

Москва

Шандор Владар

Венгрия

1984

Лос-Анджелес

Рик Кэйри

США

1988

Сеул

Игорь Полянский

СССР

1992

Барселона

Мартин Лопес-Суберо

Испания

1996

Атланта

Брэд Бриджуотер

США

2000

Сидней

Ленни Крайзельбург

США

2004

Афины

Аарон Пирсол

США

2008

Пекин

Райан Лохте

США

2012

Лондон

Тайлер Клэри

США

2016

Рио-де-Жанейро

Райан Мерфи

США

2021

Токио

Евгений Рылов

Россия

Рылов оказался в элитной компании отечественных спортсменов, выигравших больше одной личной дисциплины на Олимпиадах. По два золота есть в активе Евгения Садового и Дениса Панкратова, три у Владимира Сальникова, четыре — у великого «Царя воды» Александра Попова.

Советские и российские пловцы, выигравшие больше одного золота в личных олимпийских видах:

Спортсмен

Год

Дистанции

Победы

Александр Попов

1992

50 м, вольный

4

1992

100 м, вольный

1996

50 м, вольный

1996

100 м, вольный

Владимир Сальников

1980

400 м, вольный

3

1980

1500 м, вольный

1988

1500 м, вольный

Евгений Садовый

1992

200 м, вольный

2

1992

400 м, вольный

Денис Панкратов

1996

100 м, баттерфляй

2

1996

200 м, баттерфляй

Евгений Рылов

2021

100 м, спина

2

2021

200 м, спина

Однако стать чемпионом одних Игр на дистанциях 100 и 200 метров одним стилем ранее получалось только у короля баттерфляя в Атланте Дениса Панкратова. Всего в истории Олимпиад фиксировалось 18 случаев подобного доминирования в дисциплине. 10 раз отличались американцы, восемь — представители других стран. Теперь Рылов оказался в компании Панкратова, голландца Питера ванд ен Хугенбанда и итальянца Доменико Фиорованти. По два дубля оформляли немецкий спинист Роланд Маттес и японский брассист Косуке Китадзима.

Спортсмены не из США, которые выиграли золото на дистанциях 100 и 200 метров одним стилем на одной Олимпиаде:

Год

Город

Стиль

Спортсмен

Страна

1968

Мюнхен

Спина

Роланд Маттес

ГДР

1972

Мюнхен

Спина

Роланд Маттес

ГДР

1996

Афины

Баттерфляй

Денис Панкратов

Россия

2000

Сидней

Вольный

Питер ван ден Хугенбанд

Голландия

2000

Сидней

Брасс

Доменико Фиорованти

Италия

2004

Афины

Брасс

Косуке Китадзима

Япония

2008

Пекин

Брасс

Косуке Китадзима

Япония

2021

Токио

Спина

Евгений Рылов

Россия

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 30 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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