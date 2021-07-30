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Рылов — после победы на Олимпиаде: «На последних 25 метрах ноги свело так, что до сих пор еле стою»

05:11
Евгений Рылов. Фото ОКР
Евгений Рылов. Фото ОКР
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Российский пловец Евгений Рылов после победы над 200 метрах на спине на Олимпийских играх в Токио признался, что последние 25 метров дались ему нелегкою. 24-летний преодолел дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд.

«Я опять недоплыл. Либо я переработал по ходу соревнований, либо недоработал на тренировках. Надо смотреть. Был критический момент на последних 25 метрах, когда понял, что меня просто парализовало — ноги свело так, что я до сих пор еле стою. Ноги сводит очень сильно. Задача минимум на эти Игры выполнена, наверное. Сейчас надо прям отдыхать, потому что это жесть. Ноги вообще смерть», — сказал Рылов в эфире «Матч ТВ».

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