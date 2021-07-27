«Российское доминирование». Фото дня в японской газете

Фото флагов ОКР и США после олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 метров на спине стало изображением дня в японском издании Japan Today.

На фото изображены два флага Олимпийского комитета России (ОКР), под которым на Олимпиаде-2020 в Токио выступают российские спортсмены. Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль, а его соотечественник Климент Колесников завоевал серебро. Бронзовая медаль у американца Райана Мерфи.

Победа Рылова стала первой для России в плавании на Олимпиаде с 1996 года. Последний золотой дубль отечественные пловцы завоевывали на играх 1980 года в Москве.