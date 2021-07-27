«Российское доминирование». Фото дня в японской газете
09:20
Фото флагов ОКР и США после олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 метров на спине стало изображением дня в японском издании Japan Today.
На фото изображены два флага Олимпийского комитета России (ОКР), под которым на Олимпиаде-2020 в Токио выступают российские спортсмены. Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль, а его соотечественник Климент Колесников завоевал серебро. Бронзовая медаль у американца Райана Мерфи.
Победа Рылова стала первой для России в плавании на Олимпиаде с 1996 года. Последний золотой дубль отечественные пловцы завоевывали на играх 1980 года в Москве.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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