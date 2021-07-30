Российский пловец Бородин вылечился от коронавируса, из-за которого пропустил Олимпиаду в Токио

Российский пловец Илья Бородин сообщил, что вылечился от коронавируса, из-за которого пропустил Олимпиаду в Токио. Спортсмен сдал положительный тест на сборе во Владивостоке.

«Тест отрицательный, сегодня лечу домой», — приводит слова Бородина ТАСС.

Бородин — чемпион Европы 2021 года на дистанции 400 метров комплексом. В Токио он должен был выступить на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.