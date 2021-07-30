Российский пловец Бородин вылечился от коронавируса, из-за которого пропустил Олимпиаду в Токио
17:42
Российский пловец Илья Бородин сообщил, что вылечился от коронавируса, из-за которого пропустил Олимпиаду в Токио. Спортсмен сдал положительный тест на сборе во Владивостоке.
«Тест отрицательный, сегодня лечу домой», — приводит слова Бородина ТАСС.
Бородин — чемпион Европы 2021 года на дистанции 400 метров комплексом. В Токио он должен был выступить на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.
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