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Российский пловец Бородин вылечился от коронавируса, из-за которого пропустил Олимпиаду в Токио

17:42
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Российский пловец Илья Бородин сообщил, что вылечился от коронавируса, из-за которого пропустил Олимпиаду в Токио. Спортсмен сдал положительный тест на сборе во Владивостоке.

«Тест отрицательный, сегодня лечу домой», — приводит слова Бородина ТАСС.

Бородин — чемпион Европы 2021 года на дистанции 400 метров комплексом. В Токио он должен был выступить на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12026809

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