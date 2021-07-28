Российская женская эстафета вышла в финал эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем с пятым результатом
14:52
Женская сборная России вышла в финал олимпийского турнира в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Россиянки вышли в финал с пятым результатом.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Эстафета 4х200 м в/с
Предварительные заплывы
1. Австралия — 7.44,61
2. США — 7.47,57
3. Китай — 7.48,98
5. Россия (Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко, Анна Егорова) — 7.52,04
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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