Российская женская эстафета вышла в финал эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем с пятым результатом

Женская сборная России вышла в финал олимпийского турнира в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Россиянки вышли в финал с пятым результатом.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Эстафета 4х200 м в/с

Предварительные заплывы

1. Австралия — 7.44,61

2. США — 7.47,57

3. Китай — 7.48,98

5. Россия (Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко, Анна Егорова) — 7.52,04