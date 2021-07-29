Российская пловчиха Егорова не вышла на старт квалификации на дистанции 800 метров на Олимпиаде
13:52
Российская пловчиха Анастасия Егорова не вышла на старт квалификационного заплыва на 800 метров у женщин на Олимпиаде в Токио.
Согласно протоколу на официальном сайте Игр, спортсменка не стала участвовать в квалификационном заплыве под номером 4.
Помимо Егоровой, Россию на дистанции 800 метров у женщин представляет Анастасия Кирпичникова, которая заняла первое место в квалификационном заплыве номер 3 и пробилась в финал.
Финал состоится 31 июля, начало запланировано на 4:45 (мск).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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