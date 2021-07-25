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Россиянки Чимрова и Суркова не смогли выйти в финал в заплыве на 100 метров баттерфляем

05:22

В Токио завершился полуфинал в заплыве на 100 метров баттерфляем у женщин.

Российские спортсменки Светлана Чимрова и Арина Суркова заняли 11-е и 14-е места соответственно и не пробились в финал.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

100 м баттерфляй

Полуфиналы

1. Чжан Юйфэй (Китай) — 55,89

2. Мари Ваттель (Франция) — 56,16

3. Эмма Маккеон (Австралия) — 56,33

11. Светлана Чимрова (Россия) — 57,54

14. Арина Суркова (Россия) — 57,72

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Сергей Разин все материалы автора

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