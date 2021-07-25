Россиянки Чимрова и Суркова не смогли выйти в финал в заплыве на 100 метров баттерфляем
05:22
В Токио завершился полуфинал в заплыве на 100 метров баттерфляем у женщин.
Российские спортсменки Светлана Чимрова и Арина Суркова заняли 11-е и 14-е места соответственно и не пробились в финал.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
100 м баттерфляй
Полуфиналы
1. Чжан Юйфэй (Китай) — 55,89
2. Мари Ваттель (Франция) — 56,16
3. Эмма Маккеон (Австралия) — 56,33
11. Светлана Чимрова (Россия) — 57,54
14. Арина Суркова (Россия) — 57,72
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