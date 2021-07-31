Россиянка Суркова не смогла выйти в финал Олимпиады на 50 метрах вольным стилем
05:41
Российская пловчиха Арина Суркова не смогла выйти в финал олимпийского турнира на 50 метрах вольным стилем.
23-летняя россиянка показала результат 24.57 и заняла 10-е место.
Финальный заплыв пройдет завтра, 1 августа, и начнется в 4:37 мск.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
50 м в/с
Полуфиналы
1. Эмма Маккеон (Австралия) — 24,00 ОР
2. Пернилла Блум (Дания) — 24,08
3. Сара Шестрем (Швеция) — 24,13
10. Арина Суркова (Россия) — 24,57
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