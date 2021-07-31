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Россиянка Суркова не смогла выйти в финал Олимпиады на 50 метрах вольным стилем

05:41
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Российская пловчиха Арина Суркова не смогла выйти в финал олимпийского турнира на 50 метрах вольным стилем.

23-летняя россиянка показала результат 24.57 и заняла 10-е место.

Финальный заплыв пройдет завтра, 1 августа, и начнется в 4:37 мск.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

50 м в/с

Полуфиналы

1. Эмма Маккеон (Австралия) — 24,00 ОР

2. Пернилла Блум (Дания) — 24,08

3. Сара Шестрем (Швеция) — 24,13

10. Арина Суркова (Россия) — 24,57

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Сергей Разин все материалы автора

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