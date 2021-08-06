Россиянка Губайдуллина установила олимпийский рекорд в плавании в пятиборье на Олимпиаде
09:25
Россиянка Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд в плавании в пятиборье на Олимпиаде в Токио.
Губайдуллина установила результат 2.07,31 на дистанции в 200 метров вольным стилем.
Еще одна россиянка, Ульяна Баташова заняла третье место в своем заплыве.
В общем зачете пятиборья Губайдуллина занимает 10-е место, Баташова идет на третьей строчке.
Современное пятиборье
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Плавание
Пятый заплыв
1. Шарольта Ковач (Венгрия) — 2.07,71
2. Рена Симазу (Япония) — 2.10,65
3. Ульяна Баташова — 2.11,14
Шестой заплыв
1. Гульназ Губайдуллина (Россия) — 2.07,31 ОР
2. Микела Гуляш (Венгрия) — 2.07,48
3. Элоди Клувель (Франция) — 2.07,51
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