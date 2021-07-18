Пловец Кудашев хочет показать себя на Олимпиаде в полную силу

Российский пловец Александр Кудашев заявил, что намерен выступить в полную силу на Олимпийских играх в Токио.

«Мы с нетерпением ждали суд, я рад, что так все закончилось, — сказал Кудашев ТАСС. — Был уверен в победе на 99 процентов, когда ты чистый спортсмен, тебе нечего бояться, но нервишки все равно шалили. Заснул сегодня с трудом, но адвокат позвонил и обрадовал. Работал отдельно от команды, старался абстрагироваться, понимал, что все должно закончиться положительно.

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Кудашева на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Спортсмены в составе национальной сборной готовились к стартующим 23 июля Олимпийским играм в Токио. В четверг адвокаты спортсменов подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«В голове была мысль, что суд могут перенести, что разбирательство продолжится. Сейчас эмоции настолько переполняют. Что было «до» — забыто, хочется выступить и показать себя в полную силу», — добавил пловец.