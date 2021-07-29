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Пловец Гирев заявил о намерении завоевать медаль в одиночном плавании на Олимпиаде в Париже

20:34
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Российский пловец Иван Гирев заявил о намерении завоевать медаль в личных на соревнованиях на следующей Олимпиаде, которая пройдет в Париже в 2024 году.

«Серебро на Олимпиаде в эстафете, наверное, максимум, на что я мог рассчитывать, я доволен. Сейчас отдых, поеду домой, к родителям, давно не был. Всего три года до следующей Олимпиады, я пока на эмоциях, нужно зафиксировать это и идти вперед. Я рассчитываю на то, что выступлю на следующей Олимпиаде, задача — личная медаль, но и эстафеты не стоит забывать», — цитирует 21-летнего Гирева ТАСС.

Россияне Гирев, Мартин Малютин, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали Олимпиады в Токио в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12019503

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Виктория Кравченко все материалы автора

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