Пловчиха Чикунова может обратиться в МОК за поддержкой из-за травли в соцсетях

Российская пловчиха Евгения Чикунова, которая ранее в интервью «СЭ» сообщила о травле в социальных сетях, может обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) за психологической поддержкой.

«Женя не против», — сказала ТАСС тренер спортсменки Витта Новожилова, отвечая на вопрос о том, планирует ли Чикунова обратиться в МОК.

На Олимпиаде 16-летняя россиянка показала четвертый результат в финале на дистанции 200 метров брассом — 2 минуты 20,88 секунды. В борьбе за бронзу она проиграла американке Энни Лазор 0,04 секунды. После финиша Чикунова не смогла сдержать эмоций.

Золотую медаль на Олимпийских играх в Токио выиграла Татьяна Схунмакер из ЮАР, установив новый мировой рекорд — 2 минуты 18,95 секунды.