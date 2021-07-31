Пловчиха Чикунова может обратиться в МОК за поддержкой из-за травли в соцсетях
10:45
Российская пловчиха Евгения Чикунова, которая ранее в интервью «СЭ» сообщила о травле в социальных сетях, может обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) за психологической поддержкой.
«Женя не против», — сказала ТАСС тренер спортсменки Витта Новожилова, отвечая на вопрос о том, планирует ли Чикунова обратиться в МОК.
На Олимпиаде 16-летняя россиянка показала четвертый результат в финале на дистанции 200 метров брассом — 2 минуты 20,88 секунды. В борьбе за бронзу она проиграла американке Энни Лазор 0,04 секунды. После финиша Чикунова не смогла сдержать эмоций.
Золотую медаль на Олимпийских играх в Токио выиграла Татьяна Схунмакер из ЮАР, установив новый мировой рекорд — 2 минуты 18,95 секунды.
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