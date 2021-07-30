Олимпийский чемпион Рылов поблагодарил болельщиков за поддержку

Российский пловец Евгений Рылов после победы на 200 метрах на спине на Олимпийских играх в Токио обратился к болельщикам.

24-летний россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды. Он установил новый олимпийский рекорд.

«Золото. 200 на спине! Спасибо большое за поддержку. Было тяжело, не все вышло, как я хотел, но золотом доволен! Спасибо!» — написал Рылов в Instagram.