Олимпийский чемпион Рылов поблагодарил болельщиков за поддержку
06:33
Российский пловец Евгений Рылов после победы на 200 метрах на спине на Олимпийских играх в Токио обратился к болельщикам.
24-летний россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды. Он установил новый олимпийский рекорд.
«Золото. 200 на спине! Спасибо большое за поддержку. Было тяжело, не все вышло, как я хотел, но золотом доволен! Спасибо!» — написал Рылов в Instagram.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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