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Олимпийский чемпион Рылов поблагодарил болельщиков за поддержку

06:33

Российский пловец Евгений Рылов после победы на 200 метрах на спине на Олимпийских играх в Токио обратился к болельщикам.

24-летний россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды. Он установил новый олимпийский рекорд.

«Золото. 200 на спине! Спасибо большое за поддержку. Было тяжело, не все вышло, как я хотел, но золотом доволен! Спасибо!» — написал Рылов в Instagram.

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