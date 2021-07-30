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Олимпийский чемпион Рылов отреагировал на слова соперников по финалу о нечистой борьбе

09:00
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Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов отметил, что выступает против допинга.

Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мерфи, который заявил журналистам, что «заплыв не был чистым».

«Я всегда был против допинга. Многократно сдавал тесты. И буду делать это еще столько раз, сколько нужно. Все остальное комментировать не вижу смысла», — отметил Рылов.

Позже американец объяснил, что не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации.

Рылов впервые с 1988 года завоевал золото на дистанции 200 м н/с среди российских пловцов. Последний раз в этом виде программы выигрывал Игорь Полянский на Олимпиаде в Сеуле.

Для 24-летнего россиянина это второе золото на Олимпиаде в Токио. Ранее он победил на дистанции вдвое короче.

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Владимир Иванов все материалы автора

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