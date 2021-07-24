Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Олимпийские игры-2020: плавание, предварительные заплывы 24 июля

12:30
Олимпийский бассейн. Фото AFP
Олимпийский бассейн. Фото AFP

В субботу, 24 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио пройдут предварительные заплывы в 6 видах плавания. Начало — в 13.00 (мск).

Мужчины 100 м брасс Предварительные заплывы
Мужчины 400 м комплекс Предварительные заплывы
Мужчины 400 м в/с Предварительные заплывы
Женщины 100 м баттерфляй Предварительные заплывы
Женщины 400 м комплекс Предварительные заплывы
Женщины Эстафета 4х100 м в/с Предварительные заплывы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Не хочу пачкать руки». Возмутительный поступок алжирского дзюдоиста на Олимпиаде
Расписание соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио
Почему нашу делегацию не выпустили перед американцами? Японцы схитрили на церемонии открытия Олимпиады
«Просто заколебал!» Медведев взбесил теннисиста из Казахстана и начал Олимпиаду с победы
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд