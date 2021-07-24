Олимпийские игры-2020: плавание, предварительные заплывы 24 июля

В субботу, 24 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио пройдут предварительные заплывы в 6 видах плавания. Начало — в 13.00 (мск).

Мужчины 100 м брасс Предварительные заплывы

Мужчины 400 м комплекс Предварительные заплывы

Мужчины 400 м в/с Предварительные заплывы

Женщины 100 м баттерфляй Предварительные заплывы

Женщины 400 м комплекс Предварительные заплывы

Женщины Эстафета 4х100 м в/с Предварительные заплывы