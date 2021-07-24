Олимпийские игры-2020: плавание, предварительные заплывы 24 июля
12:30
В субботу, 24 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио пройдут предварительные заплывы в 6 видах плавания. Начало — в 13.00 (мск).
Мужчины 100 м брасс Предварительные заплывы
Мужчины 400 м комплекс Предварительные заплывы
Мужчины 400 м в/с Предварительные заплывы
Женщины 100 м баттерфляй Предварительные заплывы
Женщины 400 м комплекс Предварительные заплывы
Женщины Эстафета 4х100 м в/с Предварительные заплывы
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