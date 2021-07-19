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Олимпиаду для российских пловцов спас адвокат, выигравший дело Клишиной

09:17
Олимпиаду для российских пловцов спас адвокат, выигравший дело Клишиной. Фото Reuters
Олимпиаду для российских пловцов спас адвокат, выигравший дело Клишиной. Фото Reuters
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Международная федерация плавания (FINA) опубликовала полный текст оперативной части решения ad hoc Спортивного арбитражного суда (CAS). Накануне CAS удовлетворил апелляцию российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, которые были временно отстранены FINA за предполагаемое нарушение антидопинговых правил.

Дело рассматривал единственный арбитр — португалец Руй Ботика Сантош, и делал он это по ускоренной процедуре, которая специально предусмотрена на время Олимпийских игр. Арбитр сделал вывод, что временное отстранение Андрусенко и Кудашева следует отменить, так как FINA не предоставила достаточно доказательств виновности спортсменов. В итоге оба пловца могут выступать, а федерация должна еще компенсировать им расходы на адвокатов в размере 1,5 тысячи швейцарских франков каждому.

Интересы россиян защищал американский адвокат Пол Грин. Он уже имеет успешный опыт в аналогичных делах, так как в 2016 году в очень похожей ситуации спас Олимпийские игры для нашей прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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