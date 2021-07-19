Олимпиаду для российских пловцов спас адвокат, выигравший дело Клишиной
Международная федерация плавания (FINA) опубликовала полный текст оперативной части решения ad hoc Спортивного арбитражного суда (CAS). Накануне CAS удовлетворил апелляцию российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, которые были временно отстранены FINA за предполагаемое нарушение антидопинговых правил.
Дело рассматривал единственный арбитр — португалец Руй Ботика Сантош, и делал он это по ускоренной процедуре, которая специально предусмотрена на время Олимпийских игр. Арбитр сделал вывод, что временное отстранение Андрусенко и Кудашева следует отменить, так как FINA не предоставила достаточно доказательств виновности спортсменов. В итоге оба пловца могут выступать, а федерация должна еще компенсировать им расходы на адвокатов в размере 1,5 тысячи швейцарских франков каждому.
Интересы россиян защищал американский адвокат Пол Грин. Он уже имеет успешный опыт в аналогичных делах, так как в 2016 году в очень похожей ситуации спас Олимпийские игры для нашей прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.
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