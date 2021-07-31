Олимпиада-2020: плавание 1 августа, время начала и где смотреть прямую трансляцию

1 августа на летней Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по плаванию. Стало известно расписание финальных заплывов. Транслировать их будет телеканал «Россия 1».

Токио (Япония)

Олимпиада

Плавание

04.30. Мужчины. 50 м, вольный стиль. Финал. («Россия 1»)

04.37. Женщины. 50 м, вольный стиль. Финал. («Россия 1»)

04.44. Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Финал. Наши: Кирилл Мартынычев («Россия 1»)

05.15. Женщины. 4х100 м, комбинированная эстафета. Финал. Сборная России («Россия 1»)

05.36. Мужчины. 4х100 м, комбинированная эстафета. Финал. Сборная России («Россия 1»)

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.