Олимпиада-2020: плавание 30 июля, время начала и где смотреть прямую трансляцию
23:30
В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх будут разыграны 4 комплекта наград в плавании. Трансляция на «Матч ТВ» (начало — в 04:25 мск).
Россию представят Евгений Рылов (200 м на спине) и Евгения Чикунова (200 м брассом).
04:40. Женщины. 200 м брасс. Финал
04:50. Мужчины. 200 м н/с. Финал
05:00. Женщины. 100 м в/с. Финал
05:15. Мужчины. 200 м комплекс. Финал
Золото для России в бассейне и финалы на корте: главные события 30 июля на Олимпиаде
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