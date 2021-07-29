Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Олимпиада-2020: плавание 30 июля, время начала и где смотреть прямую трансляцию

23:30
Евгения Чикунова. Фото AFP
Евгения Чикунова. Фото AFP

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх будут разыграны 4 комплекта наград в плавании. Трансляция на «Матч ТВ» (начало — в 04:25 мск).

Россию представят Евгений Рылов (200 м на спине) и Евгения Чикунова (200 м брассом).

04:40. Женщины. 200 м брасс. Финал
04:50. Мужчины. 200 м н/с. Финал
05:00. Женщины. 100 м в/с. Финал
05:15. Мужчины. 200 м комплекс. Финал

Золото для России в бассейне и финалы на корте: главные события 30 июля на Олимпиаде

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
Золото для России в рапире спасла героическая девушка. Она вообще могла не поехать в Токио
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд