Олимпиада-2020: плавание 30 июля, время начала и где смотреть прямую трансляцию

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх будут разыграны 4 комплекта наград в плавании. Трансляция на «Матч ТВ» (начало — в 04:25 мск).

Россию представят Евгений Рылов (200 м на спине) и Евгения Чикунова (200 м брассом).

04:40. Женщины. 200 м брасс. Финал

04:50. Мужчины. 200 м н/с. Финал

05:00. Женщины. 100 м в/с. Финал

05:15. Мужчины. 200 м комплекс. Финал

Золото для России в бассейне и финалы на корте: главные события 30 июля на Олимпиаде