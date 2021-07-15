ОКР выступил с заявлением об отстранении российских пловцов по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу отстранения российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

«Как следует из пресс-релиза, основанием для возбуждения дисциплинарной процедуры послужила информация из базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории, в соответствии с которой спортсмены предположительно совершили антидопинговые нарушения. Таким образом, спортсменам предъявлено обвинение в совершении нарушений, которые относятся к периоду 2012–2015 гг., то есть речь идет о событиях, якобы имевших место более шести лет назад.

У спортсменов есть безусловное право на защиту, которое гарантировано Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами ФИНА. Олимпийский комитет России находится в ежедневном контакте с руководством Всероссийской федерации плавания, которая планирует оказать спортсменам всю необходимую помощь в сложившейся ситуации. Со своей стороны, ОКР также готов оказать содействие нашим спортсменам и ВФП в рамках имеющейся юридической процедуры», — говорится в заявлении на официальном сайте ОКР.

В ОКР отметили, что недоумевают из-за того, что отстранение спортсменов произошло чуть более чем за неделю до Олимпиады в Токио.

«Вместе с тем Олимпийский комитет России выражает недоумение тем фактом, что дисциплинарное производство в отношении российских спортсменов возбуждено непосредственно накануне Олимпийских игр и после истечения финального срока для подачи заявок на участие в Олимпийских играх. Особенно вопиющей такая ситуация является с учетом того, что еще в апреле 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) публично объявило, что закончило формирование дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов на основании базы данных ЛИМС Московской антидопинговой лаборатории и указанные дела должны были быть переданы в соответствующие международные спортивные федерации.

Таким образом, ВАДА и ФИНА еще год назад обладали необходимой (по их мнению) информацией для возбуждения данных дисциплинарных дел. Остается только догадываться о том, что послужило причинами такой задержки — халатность или спланированные действия по лишению Олимпийского комитета России возможности полноценно использовать завоеванные олимпийские лицензии, так как после истечения срока подачи заявок замена спортсменов в финальном списке возможна исключительно по медицинским показаниям», — добавили в ОКР.

ОКР также заявил о намерении направить запрос в ФИНА с требованием дать пояснения о причинах возбуждения дисциплинарного производства в отношении Андрусенко и Кудашева непосредственно перед началом Олимпиады в Токио.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Андрусенко и Кудашев могут пропустить Олимпиаду из-за отстранения, о котором стало известно 14 июля.