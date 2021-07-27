Невероятные эмоции Губерниева после победы российских пловцов на Олимпиаде. Видео

Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу Евгения Рылова в финальном заплыве на 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио. Вторым стал другой представитель России — Климент Колесников.

«Это победа! Господи! Рылов — я люблю тебя! Колесников — серебро! Первое золото за 25 лет! И дубль России! Дааааааааааа», — написал Губерниев.

Рылов — первый олимпийский чемпион из России в плавании с 1996 года.