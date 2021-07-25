Мужская сборная России по плаванию прошла в финал Олимпиады в эстафете на дистанции 4 по 100 вольным стилем.

Владислав Гринев, Андрей Минаков, Владимир Морозов и Александр Щеголев показали результат 3 минуты 13.13 секунд. Они попали в восьмерку лучших спортсменов, которые выступят в финале.

Финал состоится 26 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Эстафета 4х100 м в/с

Предварительные заплывы

1. Италия — 3.10,29

2. США — 3.11,33

3. Австралия — 3.11,89

8. Россия (Владислав Гринев, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Александр Щеголев) — 3.13,13