Мужская сборная России по плаванию прошла в финал Олимпиады в эстафете
14:53
Мужская сборная России по плаванию прошла в финал Олимпиады в эстафете на дистанции 4 по 100 вольным стилем.
Владислав Гринев, Андрей Минаков, Владимир Морозов и Александр Щеголев показали результат 3 минуты 13.13 секунд. Они попали в восьмерку лучших спортсменов, которые выступят в финале.
Финал состоится 26 июля.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Эстафета 4х100 м в/с
Предварительные заплывы
1. Италия — 3.10,29
2. США — 3.11,33
3. Австралия — 3.11,89
8. Россия (Владислав Гринев, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Александр Щеголев) — 3.13,13
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