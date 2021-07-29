Российский пловец Андрей Минаков прошел в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 метров баттерфляем.

Минаков показал результат — 51.00. Он попал в топ-16 лучших спортсменов.

Еще один россиянин Михаил Вековищев проплыл дистанцию за 51.89 секунду. Он не смог квалифицироваться в полуфинал.

Полуфиналы состоятся 30 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

100 м баттерфляй

Предварительные заплывы

1. Кэлеб Дрессел (США) — 50,39 ОР

2. Кристоф Милак (Венгрия) — 50,62

3. Якуб Маевски (Польша) — 50,97

4. Андрей Минаков (Россия) — 51,00

18. Михаил Вековищев (Россия) — 51,89