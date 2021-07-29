Минаков прошел в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 метров баттерфляем
14:06
Российский пловец Андрей Минаков прошел в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 метров баттерфляем.
Минаков показал результат — 51.00. Он попал в топ-16 лучших спортсменов.
Еще один россиянин Михаил Вековищев проплыл дистанцию за 51.89 секунду. Он не смог квалифицироваться в полуфинал.
Полуфиналы состоятся 30 июля.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
100 м баттерфляй
Предварительные заплывы
1. Кэлеб Дрессел (США) — 50,39 ОР
2. Кристоф Милак (Венгрия) — 50,62
3. Якуб Маевски (Польша) — 50,97
4. Андрей Минаков (Россия) — 51,00
18. Михаил Вековищев (Россия) — 51,89
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