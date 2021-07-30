Мерфи объяснил слова о допинге после проигрыша Рылову: «Мои слова не должны звучать как обвинения»
Американский пловец Райан Мерфи, комментируя результаты финала на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио, объяснил свои слова о нечистом заплыве.
Напомним, что после заплыва, в котором он проиграл золото россиянину Евгению Рылову, Мерфи сказал следующее: «Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым».
— Я хочу прояснить: мои слова не должны звучать как обвинения. Я поздравляю Евгения и Люка, они проделали невероятную работу, они оба очень талантливые пловцы, — отметил Мерфи. — Здесь я общался с исполнительным директором FINA, и мы обсуждали вопросы, которые необходимо прояснить. Я сказал о том, что FINA должна быть более транспарентной с точки зрения финансирования и контроля за допингом. Он согласился.
Когда американца спросили про допинговую систему в России, он начал говорить о том, что был сконцентрирован на своей подготовке и глубоко в тему не погружался.
— Я слышал, но не вовлечен в это настолько, чтобы давать комментарии со 100-процентной уверенностью.
— А что вы, кстати, думаете про Джастина Гэтлина, который дважды был дисквалифицирован, а потом выступал на Олимпийских играх в Рио?
— Это совсем другая история. Там персональная вина человека, речь не идет об участии государства. Таких случаем много по всему миру.
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DG (new))
Но это "первый звонок" на этих конкретных играх. Сейчас начнется ужесточение со сдачей анализов через каждые 4 часа. Проигравшие заскулили и просят помощи "инквизиции"... Которые по слухам уже на низком старте и готовы вылететь на метле для якобы честной борьбы США за олимпийские награды и против всего остального "не чистоплотного мира". Ну может быть британцев пощадят
30.07.2021
Упёртый русский
Смешной пиндосский неудачник! Ха-ха-ха! Приятно видеть крокодиловы слёзы проигравшего пиндоса!
30.07.2021
hovawart645
Пендосы по утрам пьют кровь младенцев, но я не вовлечен на 100% в тему, пусть мои слова не звучат, как обвинение...
30.07.2021