Мерфи объяснил слова о допинге после проигрыша Рылову: «Мои слова не должны звучать как обвинения»

Американский пловец Райан Мерфи, комментируя результаты финала на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио, объяснил свои слова о нечистом заплыве.

Напомним, что после заплыва, в котором он проиграл золото россиянину Евгению Рылову, Мерфи сказал следующее: «Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым».

— Я хочу прояснить: мои слова не должны звучать как обвинения. Я поздравляю Евгения и Люка, они проделали невероятную работу, они оба очень талантливые пловцы, — отметил Мерфи. — Здесь я общался с исполнительным директором FINA, и мы обсуждали вопросы, которые необходимо прояснить. Я сказал о том, что FINA должна быть более транспарентной с точки зрения финансирования и контроля за допингом. Он согласился.

Когда американца спросили про допинговую систему в России, он начал говорить о том, что был сконцентрирован на своей подготовке и глубоко в тему не погружался.

— Я слышал, но не вовлечен в это настолько, чтобы давать комментарии со 100-процентной уверенностью.

— А что вы, кстати, думаете про Джастина Гэтлина, который дважды был дисквалифицирован, а потом выступал на Олимпийских играх в Рио?

— Это совсем другая история. Там персональная вина человека, речь не идет об участии государства. Таких случаем много по всему миру.