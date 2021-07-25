Малютин прошел в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем
13:38
Российский пловец Мартин Малютин прошел в полуфинальный заплыв на дистанции 200 метров вольным стилем. Он проплыл дистанцию за 1 минуту 45,50 секунд.
Еще один россиянин Иван Гирев показал результат — 1. 47,11. Он не попал в топ-16 лучших.
Полуфиналы состоятся 26 июля.
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