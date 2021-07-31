Лилли Кинг раскритиковала завышенные ожидания от выступлений пловцов из США на Олимпиаде в Токио

Американская пловчиха Лилли Кинг выступила с критикой завышенных ожиданий у американских болельщиков и СМИ от выступлений США в плавании на Олимпиаде в Токио.

«Извиняюсь за мой французский, но тот факт, что мы не радуемся серебряным и бронзовым медалям — это полнейшая чушь. Возможно, у нас немного завышенные стандарты, потому что мы выступаем за США, но это не оправдывает факта, что серебро и бронза ценятся у нас не так сильно, как золото», — приводит Yahoo News слова Кинг.

На счету Кинг серебро на дистанции 200 м и бронза на дистанции 100 м брассом на Играх в Японии. Всего у США 8 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей в плавании на Олимпиаде в Токио.