Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Ледеки выиграла золото Олимпиады на дистанции 1500 м вольным стилем, Кирпичникова заняла седьмое место

06:16
Теги:

Американка Кэйти Ледеки одержала победу в финальном заплыве на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Токио.

24-летняя спортсменка стала шестикратной олимпийской чемпионкой и принесла США 10-е золото на Играх в Японии.

Второе место заняла еще одна представительница США, Эрика Салливан. Бронза — у немки Сары Келер. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла седьмое место в финале.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1500 м в/с

Финал

1. Кэйти Ледеки (США) — 15.37,34

2. Эрика Салливан (США) — 15,41,41

3. Сара Келер (Германия) — 15.42,91

4. Ван Цзианьцзихе (Китай) — 15.46,37

5. Симона Квадарелла (Италия) — 15.53,97

6. Киа Мелвертон (Австралия) — 16.00,36

7. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 16.00,38

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Баскетбольные медалисты, сражения Нагорного и Далалояна в многоборье: анонс 28 июля на Олимпиаде
Медведь убил туриста из Москвы в Сибири и разогнал еще троих
Мать на Алтае выбросила дочь в окно и прыгнула следом
Медведь напал на группу туристов в Красноярском крае
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события