Ледеки выиграла золото Олимпиады на дистанции 1500 м вольным стилем, Кирпичникова заняла седьмое место
06:16
Американка Кэйти Ледеки одержала победу в финальном заплыве на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Токио.
24-летняя спортсменка стала шестикратной олимпийской чемпионкой и принесла США 10-е золото на Играх в Японии.
Второе место заняла еще одна представительница США, Эрика Салливан. Бронза — у немки Сары Келер. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла седьмое место в финале.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
1500 м в/с
Финал
1. Кэйти Ледеки (США) — 15.37,34
2. Эрика Салливан (США) — 15,41,41
3. Сара Келер (Германия) — 15.42,91
4. Ван Цзианьцзихе (Китай) — 15.46,37
5. Симона Квадарелла (Италия) — 15.53,97
6. Киа Мелвертон (Австралия) — 16.00,36
7. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 16.00,38
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