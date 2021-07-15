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Кудашев заявил, что новость об отстранении от соревнований стала для него неожиданностью

14:39
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Российский пловец Александр Кудашев отреагировал на новость о временном отстранении от соревнований.

«Я занимаюсь плаванием с 5 лет, с 15 лет в сборной, и всю свою плавательную жизнь был за честный и чистый спорт, никогда не принимал запрещенных препаратов, я против употребления запрещенных веществ. Сдаю тесты на допинг уже более 10 лет и никогда не был ни в чем замечен. Письмо о моем отстранении стало большой неожиданностью и повергло меня в шок. Верю в положительный исход, поэтому продолжаю подготовку к Олимпиаде», — приводит слова Кудашева ТАСС.

14 июля стало известно, что Кудашев и российская пловчиха Вероника Андрусенко временно отстранены от соревнований. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил. Решение об отстранении было принято на основании доказательств, представленных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), полученных при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.

Из-за санкций спортсмены могут пропустить Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11909289

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