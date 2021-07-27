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Кудашев не вышел в финал плавания баттерфляем на Олимпиаде в Токио

05:57

Россиянин Александр Кудашев показал 12-й результат в полуфинальном заплыве на 200 метров баттерфляем на Олимпийских играх в Токио. Его результат — 1.55,5.

Таким образом, российский пловец не смог выйти в финал соревнований.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Плавание

Мужчины

200 м баттерфляй

Полуфиналы

1. Кристоф Милак (Венгрия) — 1.52,22

2. Леонарду де Деус (Бразилия) — 1.54,97

3. Чэд ле Кло (ЮАР) — 1.55,06

12. Александр Кудашев (Россия) — 1.55,5

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Евгений Козинов все материалы автора

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