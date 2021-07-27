Кудашев не вышел в финал плавания баттерфляем на Олимпиаде в Токио
05:57
Россиянин Александр Кудашев показал 12-й результат в полуфинальном заплыве на 200 метров баттерфляем на Олимпийских играх в Токио. Его результат — 1.55,5.
Таким образом, российский пловец не смог выйти в финал соревнований.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Плавание
Мужчины
200 м баттерфляй
Полуфиналы
1. Кристоф Милак (Венгрия) — 1.52,22
2. Леонарду де Деус (Бразилия) — 1.54,97
3. Чэд ле Кло (ЮАР) — 1.55,06
12. Александр Кудашев (Россия) — 1.55,5
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