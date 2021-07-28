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Колесников вышел в финал Олимпиады на дистанции 100 метров вольным стилем

04:44
Климент Колесников. Фото AFP
Климент Колесников. Фото AFP
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Российский пловец Климент Колесников вышел в финал Олимпиады на дистанции 100 метров вольным стилем.

21-летний спортсмен показал лучшее время в полуфинале, установив европейский рекорд. Колесников преодолел дистанцию за 47,11 секунды.

Еще один представитель России, Андрей Минаков не смог попасть в восьмерку лучших по итогам полуфинала и выйти в финал. Спортсмен показал 10-е время (48,03).

Финальный заплыв на дистанции 100 метров вольным стилем состоится завтра, 29 июля. Начало — в 5:35 (мск).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

100 м в/с

Полуфиналы

1. Климент Колесников (Россия) — 47,11 ЕР

2. Кэлеб Дрессел (США) — 47,23

3. Алессандро Миресси (Италия) — 47,52

10. Андрей Минаков (Россия) — 48,03

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Иван Торопцев все материалы автора

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