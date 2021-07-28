Колесников вышел в финал Олимпиады на дистанции 100 метров вольным стилем
04:44
Российский пловец Климент Колесников вышел в финал Олимпиады на дистанции 100 метров вольным стилем.
21-летний спортсмен показал лучшее время в полуфинале, установив европейский рекорд. Колесников преодолел дистанцию за 47,11 секунды.
Еще один представитель России, Андрей Минаков не смог попасть в восьмерку лучших по итогам полуфинала и выйти в финал. Спортсмен показал 10-е время (48,03).
Финальный заплыв на дистанции 100 метров вольным стилем состоится завтра, 29 июля. Начало — в 5:35 (мск).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
100 м в/с
Полуфиналы
1. Климент Колесников (Россия) — 47,11 ЕР
2. Кэлеб Дрессел (США) — 47,23
3. Алессандро Миресси (Италия) — 47,52
10. Андрей Минаков (Россия) — 48,03
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