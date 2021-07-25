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Колесников и Рылов вышли в полуфинал Игр на дистанции 100 метров на спине

14:13
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Российские пловцы Климент Колесников и Евгений Рылов прошли в полуфинальные заплывы Олимпиады на дистанции 100 метров на спине.

Колесников проплыл дистанцию за 52,15 секунды. Результат Рылова — 53,22. Спортсмены попали в топ-16 лучших.

Полуфиналы пройдут 26 июля.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

100 м н/с

Предварительные заплывы

1. Климент Колесников (Россия) — 52,15

2. Томас Чеккон (Италия) — 52,49

3. Сюй Цзяюй (Китай) — 52,70

7. Евгений Рылов (Россия) — 53,22

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