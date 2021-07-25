Колесников и Рылов вышли в полуфинал Игр на дистанции 100 метров на спине
14:13
Российские пловцы Климент Колесников и Евгений Рылов прошли в полуфинальные заплывы Олимпиады на дистанции 100 метров на спине.
Колесников проплыл дистанцию за 52,15 секунды. Результат Рылова — 53,22. Спортсмены попали в топ-16 лучших.
Полуфиналы пройдут 26 июля.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
100 м н/с
Предварительные заплывы
1. Климент Колесников (Россия) — 52,15
2. Томас Чеккон (Италия) — 52,49
3. Сюй Цзяюй (Китай) — 52,70
7. Евгений Рылов (Россия) — 53,22
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