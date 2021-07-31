Колесников и Морозов не вышли в финал Олимпиады на 50 метрах вольным стилем

Российский пловец Климент Колесников не смог выйти в финал олимпийского турнира на 50 метрах вольным стилем.

21-летний россиянин занял девятое место с результатом 21.82. Другой россиянин Владимир Морозов с результатом 22.25 финишировал на 16-й строчке.

Финальный заплыв пройдет завтра, 1 августа, и начнется в 4:30 мск.

Колесников на Олимпиаде-2020 завоевал серебро на 100 метрах на спине и бронзу на 100 метрах вольным стилем.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

50 м в/с

Полуфиналы

1. Кэлеб Дрессел (США) — 21,42

2. Флоран Манаду (Франция) — 21,53

3. Бруну Фратус (Бразилия) — 21,60

9. Климент Колесников (Россия) — 21,82

16. Владимир Морозов (Россия) — 22,25