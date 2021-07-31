Колесников и Морозов не вышли в финал Олимпиады на 50 метрах вольным стилем
05:21
Российский пловец Климент Колесников не смог выйти в финал олимпийского турнира на 50 метрах вольным стилем.
21-летний россиянин занял девятое место с результатом 21.82. Другой россиянин Владимир Морозов с результатом 22.25 финишировал на 16-й строчке.
Финальный заплыв пройдет завтра, 1 августа, и начнется в 4:30 мск.
Колесников на Олимпиаде-2020 завоевал серебро на 100 метрах на спине и бронзу на 100 метрах вольным стилем.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
50 м в/с
Полуфиналы
1. Кэлеб Дрессел (США) — 21,42
2. Флоран Манаду (Франция) — 21,53
3. Бруну Фратус (Бразилия) — 21,60
9. Климент Колесников (Россия) — 21,82
16. Владимир Морозов (Россия) — 22,25
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